Фото: находка в банке с вареньем шокировала жительницу Таллинна

Она купила варенье под маркой Põltsamaa производства Orkla Eesti, стала есть и обнаружила улитку. Фотографии в Facebook подписала так: «Всегда покупали джем от производителя Bonne Maman. И, думаю, что продолжу эту традицию. Põltsamaa - варенье вкусное, но улитка в нем испортила аппетит».

Limon.ee попросил производителя прокомментировать такой нестандартный случай. Как ответила заведующая отделом качества продукции Orkla Eesti Эвелин Калда, «мы сожалеем, что поставили потребителя в неловкое положение. Поскольку мы используем натуральное сырье, можно предположить, что улитка осталась в ягодах, и даже тщательный осмотр сырья не смог ее обнаружить. Натуральное сырье всегда представляет собой проблему, но поскольку потребители хотят, чтобы продукт был натуральным, мы стараемся использовать только натуральное сырье, а не искусственные заменители. Мы постоянно работаем над улучшением качества и тщательно контролируем производимые продукты. Просим вас всегда связываться с нами, если возникает проблема. Если возможно, отправьте нам дату производства и дату окончания срока годности варенья, чтобы мы могли определить партию продукта. Также и нам важно знать, где варенье было приобретено. Приносим вам свои искренние извинения».