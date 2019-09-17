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  • Новое фото Насти Каменских свело поклонников с ума!

Новое фото Насти Каменских свело поклонников с ума!

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица Настя Каменских активно ведет свои социальные сети, делясь подробностями из жизни. Накануне она опубликовала очередной пост на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке знаменитость позирует, лежа на спине. На ней практически нет макияжа, поэтому легко можно заметить, какая у нее чистая и свежая кожа.

Настя облачена в черные леггинсы и топ-бандо того же цвета. При этом живот у артистки соблазнительно оголен.

Когда видишь ваши глаза на концертах, забывается все на свете, и остаются только приятные воспоминания!

— призналась супруга Потапа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Фолловеры не пытались скрыть восхищения. "Мало таких красивых", "Какая стройная стала. Молодец! Замужество на пользу пошло!" "Как всегда, на высоте! Красотка!", "Вау, идеальная!", "Фигура что надо!" – не скупились на лестные слова комментаторы.

Блин, Настя, заколебала, давай рожай потапиков уже!

– высказался подписчик.

Некоторые высказали недовольство. Настю упрекнули, что она лезет вон из кожи в попытке привлечь к себе хоть каплю внимания. 

Самые внимательные подписчики обратили внимание на отсутствие обручального кольца у Каменских на безымянном пальце. Они в лоб спросили у певицы, куда она его дела. Но исполнительница так и не удостоила любознательных пользователей Сети ответом.

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