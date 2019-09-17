Дочь Заворотнюк выступила с заявлением в Сети

Topnews напоминает, что ранее СМИ написали о том, что знаменитость страдает от онкологического заболевания головного мозга, подобного тому, что погубило певицу Жанну Фриске. Однако знакомые и друзья Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева просят не задавать лишних вопросов и просто молиться.

Спустя несколько недель тревожных публикаций об ухудшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня», ее старшая дочь Анна решила прервать молчание и опубликовала в Instagram гневный пост, в котором раскритиковала издание StarHit.

«Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью!!! Особенно @starhit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего... @starhit.ru, будьте счастливы!!!» - написала она, опубликовав семейный снимок.

В других публикациях девушка подчеркнула, что ее семья не ведет сбор средств и поблагодарила всех коллег, друзей и поклонников за поддержку.