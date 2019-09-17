Рыбак не мог поверить своим глазам, когда выловил «пришельца» из глубины 800 метров

Многие представители сильной половины человечества любят рыбачить. Но, оказывается, не всегда бывают готовы к улову.
«Это было довольно удивительно, я никогда не видел ничего подобного раньше. Оно выглядело странно и было похоже на динозавра», - говорит Оскар.
Оскар сначала был просто потрясен, ведь он никогда не встречал ничего подобного, пишет The Sun. «Монстра» ему пришлось тянуть с глубины 800 метров, что заняло около получаса, и на воздух тот попал уже мертвым. И тогда ясность внесли бывалые коллеги юного рыбака.
Странной находкой оказалась рыба Chimaeras Monstrosa Linnaeus — европейская химера. Она является дальней родственницей акулы, но безопасна для человека. Живет, как правило, на большой глубине и довольно редко попадается человеку. Оскар оказался среди этих «счастливчиков». И когда пришел в себя, то решил не упускать возможности попробовать такого морского жителя на вкус, пожарив на масле.
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