Рыбак не мог поверить своим глазам, когда выловил «пришельца» из глубины 800 метров

19-летний норвежец Оскар Лундал рыбачил неподалеку от острова Аннейа и рассчитывал выловить палтуса. Но ему попалось кое-что поинтереснее. Парень вытащил на борт существо с огромными глазами, которое одновременно было похоже на динозавра и пришельца, пишет Лайф со ссылкой на Ladbible

«Это было довольно удивительно, я никогда не видел ничего подобного раньше. Оно выглядело странно и было похоже на динозавра», - говорит Оскар.

Оскар сначала был просто потрясен, ведь он никогда не встречал ничего подобного, пишет The Sun. «Монстра» ему пришлось тянуть с глубины 800 метров, что заняло около получаса, и на воздух тот попал уже мертвым. И тогда ясность внесли бывалые коллеги юного рыбака.

Странной находкой оказалась рыба Chimaeras Monstrosa Linnaeus — европейская химера. Она является дальней родственницей акулы, но безопасна для человека. Живет, как правило, на большой глубине и довольно редко попадается человеку. Оскар оказался среди этих «счастливчиков». И когда пришел в себя, то решил не упускать возможности попробовать такого морского жителя на вкус, пожарив на масле.