Вт, 17.09.2019
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  • Фото, которые лучше не показывать родителям: молодая модель появилась на мероприятии в слишком открытом платье

Фото, которые лучше не показывать родителям: молодая модель появилась на мероприятии в слишком открытом платье

Лотти Мосс на показе дизайнера Джулиена Макдональда в Лондоне

ФОТО: PA images/Scanpix

Сестра супкермодели Кейт Мосс Лотти (21) появилась на модном показе в Лондоне в платье, которое не скрывало почти ничего!

В Лондоне состоялся показ коллекции весна-лето 2020 дизайнера Джулиена Макдональда.

Лотти, как и ее сестра, - модель. На мероприятие она надела платье, которое не скрывало практически ничего. Судя по фото модель решила не надевать бюстгальтер.

Лотти Мосс

ФОТО: PA Images/Scanpix

Лотти Мосс

ФОТО: PA Images/Scanpix

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