Фото, которые лучше не показывать родителям: молодая модель появилась на мероприятии в слишком открытом платье

LimonЗвездыФото, которые лучше не показывать родителям: молодая модель появилась на мероприятии в слишком открытом платьеФото, которые лучше не показывать родителям: молодая модель появилась на мероприятии в слишком открытом платьеLimon.ee 2 17 сентября 2019, 12:20Лотти Мосс на показе дизайнера Джулиена Макдональда в ЛондонеФОТО: PA images/ScanpixСестра супкермодели Кейт Мосс Лотти (21) появилась на модном показе в Лондоне в платье, которое не скрывало почти ничего!В Лондоне состоялся показ коллекции весна-лето 2020 дизайнера Джулиена Макдональда.Лотти, как и ее сестра, - модель. На мероприятие она надела платье, которое не скрывало практически ничего. Судя по фото модель решила не надевать бюстгальтер.Лотти МоссФОТО: PA Images/ScanpixЛотти МоссФОТО: PA Images/Scanpix 2 кейт мосслондонмодель