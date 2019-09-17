Настоящая леди! Родственница принцессы Дианы сразила образом на красной дорожке

Вчера племянница принцессы Дианы вновь продемонстрировала свою беззаветную любовь к Доменико Дольче и Стефано Габбане, появившись на благотворительном вечере Fashion for Relief, организованном Наоми Кэмпбелл, в платье с прозрачным корсетом и узором из красных роз. Образ завершили серьги-люстры с рубинами и сияющий клатч в тон. Очень эффектно!