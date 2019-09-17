«Kuuuurija»: страшный недуг приковал жителя Раквере к постели, но на этом ужасы в больнице не закончились

До 50 лет эстонец Арне жил, как и все мужчины. Много работал, кормил свою семью. Но в один момент началась эпилепсия. На данный момент ему уже 57 лет, помимо эпилепсии Арне сразили 4 инсульта и один инфаркт. В результате чего мужчина полностью прикован к кровати. Он всё слышит и понимает, но ничего ответить не может.