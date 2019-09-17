«Kuuuurija»: страшный недуг приковал жителя Раквере к постели, но на этом ужасы в больнице не закончились

До 50 лет эстонец Арне жил, как и все мужчины. Много работал, кормил свою семью. Но в один момент началась эпилепсия. На данный момент ему уже 57 лет, помимо эпилепсии Арне сразили 4 инсульта и один инфаркт. В результате чего мужчина полностью прикован к кровати. Он всё слышит и понимает, но ничего ответить не может.
В такие моменты люди задаются вопросом: есть ли в Эстонии такое места или больница, где будут ухаживать за тяжело больными? Есть такая больница в Раквере, но услуга содержания людей там не бесплатная. Один месяц жена Айри была вынуждена заплатить 1200 евро.
Но на этом ужасы Айри и ее прикованного к постели мужа не заканчиваются. Из-за небольшой раны на пальце началась гангрена и ногу мужчине в конечном итоге пришлось ампутировать.
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