В пятницу, 13-го, в полнолуние вся Латвия стояла на ушах: смотрите, что вытворяла группа «Би-2»
В пятницу, 13 сентября, в Лиепае выступила легендарная альтернативная рок-группа "Би-2". Лёва и Шура устроили по-настоящему грандиозное шоу, а особенным гостем вечера, бесспорно, стал Ренарс Кауперс, без которого "Скользкие улицы" были бы совсем не те, передает в своем эксклюзивном материале Русский TVNET.
Примечательно, что именно выступление солиста Prāta Vētra условно разделило более чем двухчасовой концерт на две части - в первой прозвучали относительно новые произведения "Би-2" из альбома "Горизонт событий", а после "Скользких улиц" группа прошлась по проверенным временем хитам.
Видео: "Скользкие улицы" на концерте "Би-2" в Лиепае
Когда "Би-2" начали концерт с исполнения "незнакомых" песен, поклонники старого поколения, ожидавшие на старте условного "Полковника", немного загрустили, но, как оказалось, зря - по итогу было все и даже больше:
оригинальная сценография, запоминающееся шоу со световыми и видеофрагментами, которые без перебоя транслировались на уникальном вращающемся экране, и ощущение полной свободы в городе, в котором рождается ветер!
Забавно, что накануне погода была отвратительная, местные говорят, что даже цены на билеты снизили - переживали, что дождь нарушит планы, ведь концерт под открытым небом. Но в день мероприятия билеты были дороже, чем обычно.
Но все сложилось наилучшим образом - за пару часов до начала концерта небо прояснилось, ни намека на дождь и только красивая полная луна, так подходящая пятнице, 13-му! За что, кстати, группа выразила отдельную благодарность со сцены, мол, пришли в такой день, еще и в полнолуние!
Галерея: Выступление "Би-2" в Лиепае
На выходе с концерта люди признавались, что это было так чувственно и волнительно, словно "пели как в последний раз", кто-то не раз прослезился, а толпа не то чтобы подпевала - орала в унисон.
Как правильно кто-то заметил, наверняка, на утро многие в Лиепае проснулись без голоса.
Да и не только пели, танцевали - стадион огромный, и места разойтись хватало всем.
Видео: "Полковнику никто не пишет" на концерте "Би-2" в Лиепае