По секрету всему свету: дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини

Британское общество давно задается вопросом – когда в семье принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон снова ждать пополнения. И кажется, надежды британцев оправдаются. По крайней мере, если верить рассказам младшей дочери королевской четы – четырехлетней принцессе Шарлотте, произойдет это совсем скоро.

Отметим, что в этом году маленькая наследница престола впервые пошла в школу и уже успела с одноклассниками и учителями поделиться самыми сокровенными тайнами ее известных родителей. Так, праправнучка королевы Елизаветы II не смогла сдержать эмоций и проболталась про беременность герцогини Кейт Миддлтон. Более того, девочка громко и на весь класс заявила, что ждет на появление сестрички.

Этот разговор подслушала одна из помощниц учителей и рассказала австралийскому изданию New Idea. Ко всему, примечательная деталь в образе герцогини - смена прически с осветленными и подстриженными локонами – говорит сама за себя.