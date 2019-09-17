Вт, 17.09.2019
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Первому каналу пригрозили судом из-за эфира о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк в телесериале "Моя прекрасная няня".

ФОТО: скриншот с youtube.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает «Лента.ру».

В ходе выпуска радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разина в пиаре на болезни артистки. «Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к ее семье. Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар», — заявила Довлатова.

В ответ Разин заявил, что его слова были выдернуты из контекста. «Они не имеют права использовать имя «Андрей Разин», потому что оно запатентовано в Роспатенте. <...> Ну а Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам», — написал продюсер.

Разин заявил, что договорился с семьей актрисы больше не давать комментариев о состоянии Заворотнюк.

 

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