Первому каналу пригрозили судом из-за эфира о Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что подаст в суд на Первый канал, а также на ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за эфира о российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает «Лента.ру».
В ходе выпуска радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разина в пиаре на болезни артистки. «Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к ее семье. Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар», — заявила Довлатова.
В ответ Разин заявил, что его слова были выдернуты из контекста. «Они не имеют права использовать имя «Андрей Разин», потому что оно запатентовано в Роспатенте. <...> Ну а Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам», — написал продюсер.
Разин заявил, что договорился с семьей актрисы больше не давать комментариев о состоянии Заворотнюк.