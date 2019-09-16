Смотри, как отреагировала пожилая дама на появление электросамоката

В снятом на улицах Германии видео видно как молодой человек пытается совершить трюк и быстро остановить свой самокат.

Но, увы, все пошло насмарку и молодой водитель свалился на спину. В этот же момент по улице шла пожилая дама, которая весьма неординарно отреагировала на появление перед ней самоката. Впрочем, это лучше увидеть самому, а точнее услышать!

Внимание: если вы только что уложили спать ребенка, то не стоит смотреть это видео на полной громкости!