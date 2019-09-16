Смотри, как отреагировала пожилая дама на появление электросамоката
В начале этого лета на улицах Эстонии появились электросамокаты. Для кого-то они являются удобным средством передвижения, а для кого-то настоящей головной болью. По-видимому, дама из Германии тоже не в восторге от двухколесного транспорта, пишет Elu24.ee.
В снятом на улицах Германии видео видно как молодой человек пытается совершить трюк и быстро остановить свой самокат.
Но, увы, все пошло насмарку и молодой водитель свалился на спину. В этот же момент по улице шла пожилая дама, которая весьма неординарно отреагировала на появление перед ней самоката. Впрочем, это лучше увидеть самому, а точнее услышать!
Внимание: если вы только что уложили спать ребенка, то не стоит смотреть это видео на полной громкости!
HAHAHAHAAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/leWntFSQBJ— Marcel 🇮🇹🇩🇪 (@StuckyFIFA) September 14, 2019
Женщина кричит на немецком языке и говорит, что у нее уже не осталось нервов для таких выходок.