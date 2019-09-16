Пн, 16.09.2019
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  • Смотри, как отреагировала пожилая дама на появление электросамоката

Смотри, как отреагировала пожилая дама на появление электросамоката
ВИДЕО!

Электросамокат. Фото иллюстративное

ФОТО: Imago/ScanPix

В начале этого лета на улицах Эстонии появились электросамокаты. Для кого-то они являются удобным средством передвижения, а для кого-то настоящей головной болью. По-видимому, дама из Германии тоже не в восторге от двухколесного транспорта, пишет Elu24.ee.

В снятом на улицах Германии видео видно как молодой человек пытается совершить трюк и быстро остановить свой самокат.

Но, увы, все пошло насмарку и молодой водитель свалился на спину. В этот же момент по улице шла пожилая дама, которая весьма неординарно отреагировала на появление перед ней самоката. Впрочем, это лучше увидеть самому, а точнее услышать!

Внимание: если вы только что уложили спать ребенка, то не стоит смотреть это видео на полной громкости!

Женщина кричит на немецком языке и говорит, что у нее уже не осталось нервов для таких выходок.

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