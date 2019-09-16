Очередная солистка «ВИА Гры» обнажилась для обложки журнала

У меня есть цель, мечта. Я вижу перед собой Эрику через несколько лет — она выступает и служит примером для людей. Примером того, как девочка из простой, небогатой семьи, неуверенная в себе и недовольна своей внешностью, нашла в себе силы бороться, трудиться и стала совсем другим человеком. Я горжусь тем, что сама заслужила свое место в жизни, мне ничего не далось просто так...