Очередная солистка «ВИА Гры» обнажилась для обложки журнала
Не успели мы забыть фотосессию жгучей экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой для Playboy, как действующая участница группы Эрика Герцег показала все свои прелести для Maxim. И поверь, сложно удержаться от того, чтобы не залипнуть на пару часиков, глядя на это совершенное тело, пишет Mport.ua.
У меня есть цель, мечта. Я вижу перед собой Эрику через несколько лет — она выступает и служит примером для людей. Примером того, как девочка из простой, небогатой семьи, неуверенная в себе и недовольна своей внешностью, нашла в себе силы бороться, трудиться и стала совсем другим человеком. Я горжусь тем, что сама заслужила свое место в жизни, мне ничего не далось просто так...
Это уже вторая фотосессия Герцег для мужского глянца, которая, тем не менее, для нее сложно далась. Девушка призналась, что долго и много работала над своим телом, превращаясь из дурнушки в ослепительную красотку.
Откровенные снимки Эрики Герцег смотрите ЗДЕСЬ!