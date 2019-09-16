Пн, 16.09.2019
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Джеки Чан обратился к поклонникам на русском языке
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Джеки Чан.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Джеки Чан извинился перед поклонниками на русском языке и поздравил их с 70-летием дипломатических отношений между Россией и Китаем, пишет Eg.ru.

Актер Джеки Чан обратился к своим поклонникам в эфире китайского международного телеканала CGTN, вещающего в том числе на русском языке. Он принес свои извинения за то, что не смог присутствовать на премьере фильма «Тайна печати дракона», которая состоялась 11 сентября в московском кинотеатре «Октябрь». Артист обратился к зрителям на русском языке: «Прошу прощения».

Также Джеки Чан рассказал, что увидел в сети комментарии людей, которым нравятся его работы в кино, и выразил благодарность за поддержку на протяжении многих лет. «Я вас люблю», — на русском, английском и китайском языках сказал актер. Артист также поздравил зрителей с 70-летием дипломатических отношений между Россией и Китаем, выразив мнение, что дружба будет вечной.

О том, что из-за изменений в расписании Джеки Чан не сможет приехать на премьеру, стало известно в последний момент. Фильм «Тайна печати дракона», режиссером которой является Олег Степченко, является продолжением приключений британского картографа Джонатана Грина.

Видеообращение актера смотрите ЗДЕСЬ!

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