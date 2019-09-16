Сегодня «Пусть говорят» покажут выпуск, посвященный Заворотнюк

Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске? В студии «Пусть говорят» - друзья, коллеги и соседи Анастасии Заворотнюк,

Ранее СМИ сообщили о том, что актриса впала в глубокую кому, также есть информация о срочном приезде супруга и матери Заворотнюк в больницу. Директор артистки сказал СМИ, что ему запрещено комментировать любые новости о состоянии Анастасии.

Напомним, СМИ подозревают у Анастасии Заворотнюк онкологию. 13 сентября в прессе появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Друзья актрисы не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему". Кроме того, директор Заворотнюк отрицал госпитализацию и анонсировал большое интервью артистки, которое должно состояться в сентябре на одном из федеральных каналов.