Фото: трансгендер переоделся в королеву Великобритании

На фотографиях 25-летняя Куинливан позирует в нарядах в стиле Елизаветы II с несколькими корги на поводке. «Стать королевой на один день — это чертовски потрясающе. Мне было очень весело повторять образ Елизаветы II и чувствовать себя властной», — поделилась модель.