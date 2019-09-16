Фото: трансгендер переоделся в королеву Великобритании

Американская трансгендерная модель Тедди Куинливан из Бостона, сменившая пол в 16 лет, попала на обложку нью-йоркского модного журнала «Paper» в образе королевы Великобритании Елизаветы II. Снимки с фотосессии появились в Instagram-аккаунте Квинливан и официальном Instagram-аккаунте Paper Magazine, сообщает Lenta.ru.
На фотографиях 25-летняя Куинливан позирует в нарядах в стиле Елизаветы II с несколькими корги на поводке. «Стать королевой на один день — это чертовски потрясающе. Мне было очень весело повторять образ Елизаветы II и чувствовать себя властной», — поделилась модель.
Автором съемки выступил звездный фотограф Луи Бэнкс, а стилистом — Джек Коллинз.
👑PAPER MAGAZINE 👑 How fucking fabulous to get to be the queen for a day for this major digital cover story! I had so much fun channeling Queen Elizabeth and feeling my royal oats! Shot by the mega talented and absolutely fabulous Louis Banks! @louiebanksshoots @papermagazine @jack_collins @pablokuemin @terrybarberonbeauty @lylybui_ @arlaa_
В августе Тедди Куинливан снялась в косметической рекламной кампании Summer Look модного бренда Chanel. Таким образом, 25-летняя модель стала первым открытым трансгендером, представляющим французский модный дом. Ранее она дважды сотрудничала с этой маркой, но ее ориентация оставалась в секрете, поскольку сама Куинливан скрывала ее и называла себя женщиной-цисгендером.