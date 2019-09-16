Названы самые опасные позы для сна

Если хотите хорошо высыпаться и оставаться в добром здравии, спать лучше всего не как попало или как кажется удобным, а на спине. Все остальные позы, говорят врачи, так или иначе вредны для организма.

Несмотря на то, что нормальным и типичным обычно считается сон на боку, в действительности ничего хорошего в нем нет: такая поза крайне негативно влияет на позвоночник со всеми вытекающими последствиями. Не следует спать и на животе, предупреждают специалисты: это сильно повышает внутрибрюшное давление.

Ну а самая плохая идея — это задремать сидя, ведь такой отдых приводит к нарушениям кровообращения, отекам и даже может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Оптимальным же вариантом можно считать позу на спине, ведь именно она не несет спящему никаких рисков, рассказал кардиолог Валерий Садовой.