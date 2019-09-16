Пн, 16.09.2019
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Эти фото должен увидеть каждый: Кайли Дженнер впервые снялась для Playboy

Кайли Дженнер.

ФОТО: LCLA/Broadimage / LCLA/Broadimage

22-летняя миллиардерша полностью разделась, прикрыв тело лишь прозрачной тканью, пишет Лайф.

Кайли Дженнер снялась для Playboy на прошлой неделе, но до сих пор радует своих фанатов новыми снимками. Причем автором откровенных снимков стала украинский фотограф Саша Самсонова, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.
 
В первой части фотосессии полуобнаженная Кайли позировала вместе с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. Но следующие снимки, на которых звезда реалити-шоу разделась полностью, прикрыв тело лишь полупрозрачной тканью, не оставили никого равнодушным.
 
Кроме того, в интервью Кайли призналась, что никогда не думала, что будет позировать для Playboy, но результат превзошел все ожидания. На одном из последних фото бизнесвумен предстала в образе кролика, надев перчатки и облегающие платье телесного цвета.
 
Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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