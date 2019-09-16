Как полюбить понедельники: советы психолога

Понедельник принято считать тяжелым днем по ряду многих причин. Но многое зависит и от нашего настроя. Психолог и руководитель проекта Pink Time – Time for You Анна Литвинчук дала несколько советов, как сделать этот день приятным и полезным, пишет Сегодня.
По ее словам, в этот день лучше говорить меньше, тише и продуманно. "Голос — волшебный инструмент женщины. Чем мягче и спокойнее говорит женщина, тем больше энергии она сохраняет в себе, и тем меньше стрессов она привлекает в свою жизнь", – поясняет Анна.
Кроме того, есть прекрасная практика для гармонизации голоса – вслух читать детям сказки. Можно также напевать или наговаривать на воду, которую будут пить или в которой будут купаться ваши близкие.
Понедельник – самый удачный день для домашних дел,
– отмечает психолог.
В этот день очень хорошо закупать продукты на всю неделю. Можно покупать в дом что-нибудь новое, уютное и красивое. Кроме того, можно приготовить своим близким теплый, душевный обед или ужин. А также устроить генеральную уборку, перестановка мебели в этот день принесут эмоциональный комфорт и наполненность.
"Занимаясь уборкой в понедельник, мы автоматически наводим порядок и в своей душе, ведь ею, как и сферой дома, управляет Луна", – поясняет психолог и уточняет, что понедельник – это лучшее время, чтобы расставаться с хламом и наполнять свое пространство любовью, светом и новой свежей энергией.
Ведь что такое хлам – и физический, и энергетический? Это вещи, которые мы не любим. Потому что все, что мы делаем без ЛЮБВИ блокирует вашу энергию,
– говорит Литвинчук.
Психолог поясняет, что когда у человека есть вещи в доме, которые он не любит:
у него будет работа, которую он не будет любить;
он будет общаться с людьми, которых он не любит;
и будет постоянно жить как будто не своей жизнью.
Поэтому так важно, особенно для женщины, чтобы ее окружали красивые, приятные и любимые вещи. Тогда ее дом питает и наполняет ее, становится для нее действительно местом силы, заверяет Анна.
В то же время психолог называет то, что лучше не делать в понедельник, а перенести на другой день:
- Лучше не принимать тяжелых, трудных решений, т.к. в этот день преобладают чувства;
- Долго и напряженно работать;
- Посещать шумные, многолюдные мероприятия;
- Не стоит стричь волосы или ногти;
- Давать в долг кому-то деньги;
Психолог также рекомендует специальные аффирмации понедельника:
- Я легко принимаю любовь, волшебство и подарки этого мира.
- Я живу в любви и наслаждении.
- Я восхитительно красива, и я счастлива быть Женщиной.
Наполняйтесь, восхищайтесь и радуйтесь, ведь для этого у вас масса поводов, а впереди целая неделя.