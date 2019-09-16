На Настасью Самбурсую напал мужчина с кирпичом

32-летняя Настасья Самбурская пожаловалась на неадекватных поклонников. Один из них, по словам певицы, страдает тяжелой формой шизофрении, рассказывает Cosmo.
Актриса заявила о своих преследователях. Мужчины вычислили, где живет артистка, после чего принялись поджидать ее после работы. Встреча с ними едва не стала для Настасьи трагедией.
«Меня после спектакля встретили 2 тепленьких парня. Один, хвала небесам, свинтил, оскорбившись на мой игнор, а вот второй кинул в меня увесистый камень, попав в стык между крылом и дверью, когда я проезжала мимо него на автомобиле. Однажды я видела его на студии Амедиа, он там подрабатывает в массовке», — рассказала Самбурская.
Звезда сериала «Универ» сообщила, что однажды этот мужчина поставил ее в ситуацию, из-за которой ее пришлось объясняться с органами правопорядка. «Этот парень и до этого встречал меня с кирпичом и подавал на меня заявление, мол, я ему ногу отдавила автомобилем, причем в день, когда меня в театре не было. Мы дружною толпой свидетелей уже ходили подтверждать мое алиби и то, что он меня преследует, и пытался метнуть в меня кирпичиком, в ответ на его заявление», — поделилась своим возмущением певица.
Подозреваемый в нападении на артистку убежден, что она другой человек. Он даже придумал ей собственную биографию. «Он невменяем, так как нес полицейским чушь о том, что я владею его имуществом и причастна к пожару в Кемерово. А в прошлый раз рассказывал моей помощнице, что я его девушка и он меня спас из аварии какой-то, что собирается мне предложение делать, но пока дело не дошло до интима, он повременит, и вообще мы в ссоре», — призналась актриса.
Самбурская высказала возмущение тем, что в полиции ей не смогли помочь, а закон в таких ситуациях бессилен. «В итоге я написала на него заявление. Пообщалась со следователями и получила ответ, что нет закона, по которому ему могут запретить ко мне приближаться. И что покушением на убийство и угрозой жизни считалось бы, если он заорал сперва «Я тебя убью!», а вот потом бы швыряться начал. Его, скорее всего, скоро отпустят, и никакие законы не смогут меня защитить от повтора данного инцидента и от того, что камень в следующий раз прилетит мне, допустим, в голову», — обеспокоена Настасья.