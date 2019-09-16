Пикантное фото: Ани Лорак в банном халате на голое тело обнажила плечо

40-летняя Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в двух кардинально разных образах. Для своего выступления она примерила соблазнительный вечерний костюм, который потом сменила на домашний халат, пишет Cosmo.
Певица показала свой новый концертный наряд. Обтягивающее платье изумрудного цвета и с прозрачными вставками удачно подчеркнуло аппетитные формы поп-звезды. Лорак дополнила свой образ бежевыми открытыми босоножками. Она сделала аккуратную прическу и яркий макияж с акцентом на глаза. Артистка позировала в своей гримерной комнате с микрофоном в руках.
После концерта Лорак решила побаловать своих подписчиков пикантным селфи. Звезда позировала в одном банном халате на голое тело. Ради яркого кадра она оголила одно плечо. Артистка собрала свои волосы в высокий хвост и позировала без украшений. «Доброй ночи», — загадочно подписала снимок исполнительница.
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