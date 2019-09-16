Пикантное фото: Ани Лорак в банном халате на голое тело обнажила плечо

Певица показала свой новый концертный наряд. Обтягивающее платье изумрудного цвета и с прозрачными вставками удачно подчеркнуло аппетитные формы поп-звезды. Лорак дополнила свой образ бежевыми открытыми босоножками. Она сделала аккуратную прическу и яркий макияж с акцентом на глаза. Артистка позировала в своей гримерной комнате с микрофоном в руках.