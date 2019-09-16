Драка Богомолова с журналистами перед свадьбой попала на видео

Муж телеведущей Ксении Собчак 44-летний режиссер Константин Богомолов незадолго до своего бракосочетания с 37-летней блондинкой накинулся с оскорблениями на журналистов НТВ, рассказывает Topnews.
Это произошло, когда съемочная группа хотела задать Богомолову несколько неудобных вопросов, но столкнулась с неожиданной реакцией. «Вы плохо пахните», - заявил Богомолов в коридорах телецентра Останкино. Затем он и вовсе набросился на журналистов и попытался отобрать камеру у оператора.
«Отходите! Еще раз я вам в камеру говорю, что вы ужасно пахнете», - возмущался режиссер, отодвигая журналиста.
Оказалось, что Богомолов пришел в негодование после вопроса о том, сможет ли он «оплачивать все «хотелки» Ксении Собчак?», так как, по информации канала, сейчас режиссер испытывает серьезные проблемы с деньгами.
Как отметили ведущие шоу «Звезды сошлись» Оскар Кучера и Лера Кудрявцева, бывший муж Собчак Максим Виторган всегда вел себя корректно с журналистами, в отличие от Богомолова.