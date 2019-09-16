Неутешительные прогнозы: как изменилось состояние Заворотнюк за выходные?

«Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», - говорит специалист.

То, что жизнь Заворотнюк находится на волоске, подтвердил и продюсер Андрей Разин. По его словам, врачи считают, что актрисе осталось жить всего несколько дней. «Я вчера позвонил врачам, которые её наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, что нет, мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия отека мозга», - говорит Разин.

Журналисты буквально бомбардируют близких, родных и коллег артистки, чтобы узнать подробности. Они дозвонились до актрисы Ольги Прокофьевой. С Анастасией та играла в комедийном сериале «Моя прекрасная няня».

«Могу сказать только одно: постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы семья хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой. Они хотят оставить все внутри семьи», – цитирует Прокофьеву «360».

Сейчас у ее постели каждый день дежурят муж Петр Чернышев и мама. Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, к отеку мозга прибавились полиорганная недостаточность и пневмония. Официальной информации о состоянии артистки нет — ее представителю запретили давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк.