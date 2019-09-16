Десять операций: опухоль мозга у девушки скрывалась за простой икотой

Постоянные приступы Люси стали уже доброй шуткой среди друзей. Только девушка начинала икать, как все вздыхали: "Ну, началось". Люси несколько раз обращалась к врачу, но специалисты всегда списывали это на нервы. И на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, при которой содержимое желудка попадает в пищевод, пишет Daily Mail.

Но когда Люси стала просыпаться ночью из-за приступа икоты, врач направил её на тщательное обследование. Оно показало, что у девушки в головном мозге находится опухоль размером с лимон. Во время операции по удалению врачи смогли вырезать 80% поражённой ткани, однако это привело к осложнениям. Когда Люси вышла из четырехдневной комы, она не могла ходить и говорить.

Через пару лет после операции случился рецидив. И для Люси началась череда операций, перемежаемая осложнениями: инсульт, менингит, гидроцефалия, воспаление головного мозга и два эпилептических припадка. Сейчас девушка уже может говорить, хоть и с трудом, а ещё собирается пройти 10 километров для благотворительной акции.