Растет настоящей красавицей! Дэвид Бекхэм вышел в свет с подросшей дочерью Харпер

Вчера, 15 сентября, в рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ бренда Виктории Бекхэм. Уже традиционно поддержать дизайнера пришла вся ее семья. Так, в первом ряду были замечены 44-летний Дэвид Бекхэм и их дети: 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 14-летний Круз и восьмилетняя Харпер Севен.