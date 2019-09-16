Пн, 16.09.2019
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  • Растет настоящей красавицей! Дэвид Бекхэм вышел в свет с подросшей дочерью Харпер

Растет настоящей красавицей! Дэвид Бекхэм вышел в свет с подросшей дочерью Харпер

Поклонники в восторге от новых снимков четы Бекхэм.

Вчера, 15 сентября, в рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ бренда Виктории Бекхэм. Уже традиционно поддержать дизайнера пришла вся ее семья. Так, в первом ряду были замечены 44-летний Дэвид Бекхэм и их дети: 20-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 14-летний Круз и восьмилетняя Харпер Севен.

Особое внимание общественности привлекла повзрослевшая Харпер - снимками с малышкой Виктория буквально засыпала свою соцсеть. Так, многие поклонники не смогли не отметить, какой красавицей растет девочка.

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