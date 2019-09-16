Мамасита! Яркая учительница из Йыхви рассказала все про кастинг на шоу «Танцы»
Около недели назад стало известно, что учительница физкультуры в Йыхвиской Гимназии Наталья Шабарчина прошла в шоу «Танцы» на канале ТНТ по итогам отборочного тура в Санкт-Петербурге. Она выступала под псевдонимом Mamacita. Помимо преподавания в гимназии, Наталья преподает в собственной танцевальной студии DanceBox Studio. Портал Limon.ee связался с Натальей и задал ей несколько вопросов, которые наверняка интересуют многих.
- Как ваши ученики отреагировали на новость о том, что вы поедете на кастинг шоу «Танцы»?
О моем участие в шоу «Танцы» никто из учеников не знал до того момента, как официальный аккаунт в Instagram проекта «Танцы» не опубликовал мою фотографию. Участие получилось, можно сказать, спонтанным, поэтому о моем решении и участии никто практически и не знал.
- Опишите, пожалуйста, эмоции и мысли до и после выступления.
Перед выходом было сильное волнение. По-моему, это очень логично. Другая огромная аудитория, это будут транслировать на всю Россию и не только, и, конечно, наставники, каждый из которых имеет свое мнение и видение, которое не всегда может совпадать с мнением участников проекта. После - чувство радости и непонимание, что произошло буквально пару минут назад, потому что все происходило очень быстро.
- Что первое вы сделали после того, как прошли в следующий этап?
После заветного «Ты в танцах!» даже и не помню, что сделала. Просто молча радовалась и анализировала произошедшее.
- По вашему мнению, какой танец лучше всего раскрывает женскую сексуальность?
Существует много танцевальных стилей на сегодняшний момент. Каждому свое. Здесь также многое зависит от музыки. Существует множество женственных стилей, но с разной музыкой, разной техникой и историей, поэтому каждый выбирает то, что ему по душе.
- С занятий в каком стиле вы бы посоветовали начать знакомство с танцами детям?
Опять же, все зависит от того, в каком возрасте ребенок начинает заниматься танцами. Если мы говорим о раннем дошкольном возрасте, то давать информацию по какому-то определенному стилю не стоит. Нужно учить ритмике, музыкальности, пластичности, подаче и многому другому. То есть, развивать общие моменты, а уже чуть позже прививать любовь к определенным видам танца. Но во всех правилах есть исключения: существуют так называемые дети-вундеркинды, которые могут брать наисложнейшую информацию в очень раннем возрасте и также развиваться в очень быстром темпе.
На вопрос о том, когда же все мы сможем увидеть Наталью на канале ТНТ, она ответить не может. Поэтому стоит смотреть все выпуски шоу, чтобы не пропустить ничего интересного.