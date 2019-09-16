Альбина Джанабаева в шубе на голое тело вызвала фурор

На записи исполнительница позирует в ярко-красной шубе-чебурашке. Она надела ее на голое тело, слегка оголив плечи. Дополнили образ туфли на шпильке серебристого цвета и длинные серьги. Тем временем, длинные волосы артистка аккуратно заколола на затылке, обнажив длинную шею.

Так бывает, что ещё вчера – солнце, легкие платья, босоножки, а сегодня, спустя каких-то 10 часов... уже Осень. Пора доставать теплые вещи, наслаждаться золотым листопадом и ждать октября,

По данным "Пятого канала", в комментариях Джанабаеву тут же начали осыпать комплиментами. "Улыбка - это Ваш проходной билет повсюду!!", "Какая красивая", "Альбиночка, как Вам идет красный цвет!", "Как органично Вы смотритесь в вашем новом образе", – не смогли скрыть своего восторга поклонники.