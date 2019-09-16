Пн, 16.09.2019
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Шторм века! Смотрите, что ветер натворил в Пярну

Сильный шторм бушевал по всей Эстонии на выходных, и соцсети заполнили фотографии и видео стихии. Посмотреть видео из Пярну предлагает Elu24, где пляжная полоса пострадала сильнее всего.

Олави Юркатам прислал в редакцию Elu24 видео, на котором видно, что морские волны достигли дверей ночного клуба Sunset.

В Пярнуском гребном клубе отключили воду, и пользователи Facebook выложили в соцсеть видео с забавной подписью: «Пойдем за водой? Если не пойдешь, то вода сама придет к тебе».

По сообщениям метеоцентра, скорость ветра достигала 27 метров в секунду.

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