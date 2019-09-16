Совместимость знаков Зодиака по дате рождения

Определение совместимости всегда очень полезно перед началом отношений. Если она хорошая, то это будет дополнительным поводом остаться рядом с человеком. В противном случае можно отметить, над чем паре предстоит поработать, чтобы союз был счастливым, пишет dailyhoro.ru.
В любви нас часто направляют знаки судьбы, которые никогда не поздно научиться распознавать. Звезды и планеты таким образом связываются с нами, посылая определенные сообщения и сигналы. Интуиция — один из таких знаков судьбы. Когда ваше сердце говорит вам, что нужно попробовать разделить свою судьбу с кем-то, почему бы не послушать его? Хотя сначала можно проверить и любовную совместимость.
Овен (дата рождения с 21.03 по 20.04)
Люди, рожденные в этот период, нередко нестабильны эмоционально. Они яркие, импульсивные, часто ведут себя довольно странно. Этим они и привлекательны для многих других. Еще их часто приписывают к лживым знакам Зодиака, но их ложь весьма безобидна. Им комфортнее всего с людьми таких знаков, как Весы и Водолей, потому что они умеют находить ключ к их сердцу, а также обладают соответствующим терпением. Плохо себя почувствуют Овны с другими представителями стихии Огня, особенно со Львами.
Телец (дата рождения с 21.04 по 21.05)
Тельцы — это люди стихии Земли. Рожденные в этот период личности очень спокойны, любят домашнюю обстановку, но крайне ревнивы. Эффективные заговоры помогут им избавиться от собственничества и немного снизить негативное влияние ревности. С ними не так просто, как кажется, но Девы смогут понять их непростую позицию в различных вопросах. Еще Тельцы отлично сочетаются со Скорпионами. Трудно им придется со свободолюбивыми Близнецами.
Близнецы не очень хорошо разбираются в людях, но являются магнитом для окружающих из-за своей невероятной харизмы и обаяния. Обереги от злых людей помогут им уберечь себя от беды. В любви труднее всего им придется с закрытыми и властными Козерогами. Наилучшая совместимость у рожденных в это время людей с похожими на них Стрельцами и другими Близнецами.
Рак (дата рождения с 22.06 по 22.07)
У представителей этого знака Зодиака отличная совместимость со многими людьми, но самая лучшая с семейными и теплыми Скорпионами, а также с другими Раками. Рожденные в этот отрезок времени люди очень ценят верность и любят совместное уединение. Это типичные любители семейной жизни, они ищут в окружающих честность, любовь к жизни. Любовь — самая большая мотивация для этого знака Зодиака. Труднее всего им будет жить рядом с непостоянными Стрельцами.
Лев (дата рождения с 23.07 по 23.08)
Львы — это одни из самых эгоистичных людей на планете, но они ведут себя так только по отношению к тем, кто не является им родственником или второй половинкой. Сами Львы ценят в людях самоотдачу и преданность, поэтому им проще и лучше всего живется с Девами и Козерогами. Хуже совместимость с Рыбами, потому что у этих людей совершенно иные взгляды на жизнь, другие принципы. Львам нужны те, кто смогут разделить их взгляды и даже подстроиться под них.
Девам труднее всего находиться с людьми, излучающими негативную энергетику, потому что они сами время от времени имеют пессимистичные взгляды. Им будет трудно жить под одной крышей со Скорпионами, а вот с Тельцами или Львами совместимость будет максимальной. Девы — это люди, которые очень хорошо чувствуют энергетику окружающих, поэтому в течение первых минут общения безошибочно могут определить, с кем им будет комфортно, а с кем нет.
Весы (дата рождения с 23.09 по 23.10)
Всем, кто имеет такую дату рождения, довольно просто найти общий язык почти с любым другим человеком любого знака. Тем не менее у них есть свои фавориты и аутсайдеры. Легче всего и дольше всего Весы могут прожить под одной крышей с Овнами и Тельцами, потому что они такие же яркие и неординарные личности. Очень сложно им придется с Раками, так как с ними у них совместимость чуть ниже, чем с остальными знаками Зодиака. Весы плохо переносят людей с негативной энергетикой, поэтому им полезно будет пользоваться тремя способами защиты.
Скорпион (дата рождения с 24.10 по 22.11)
Скорпионам сложно находить близких по духу людей, потому что они не хотят открываться. Их скрытность порой объясняется ленью и депрессивным настроением. Заговоры от лени и апатии помогут вновь обрести интерес к окружающим людям и найти любовь. Труднее всего им придется в любви с яркими Весами, которые нередко заставляют их ревновать и жить вне зоны комфорта. Наивысшая совместимость у Скорпионов с семейными Раками и добродушными Рыбами.
Стрелец (дата рождения с 23.11 по 21.12)
Разрушают отношения Стрельцов со вторыми половинками их негативные установки. Эти люди часто бывают неуверенными в себе по какой-то непонятной причине. Именно поэтому им проще всего рядом с инициативными знаками Зодиака — вроде Весов и Водолея. Эти люди способны внушить им уверенность и подарить счастье. Самая низкая совместимость у Стрельцов с относительно закрытыми Девами, которые порой бывают очень требовательными.
Козерог (дата рождения с 22.12 по 20.01)
Водолеи далеко не самые ответственные и надежные знаки Зодиака, поэтому им будет неприятно слышать замечания от собранных и пунктуальных Тельцов. С ними у представителей данного знака наихудшая совместимость. С легкими на подъем Овнами и Стрельцами Водолеи чувствуют себя комфортно практически в любой ситуации. Они очень похожи по многим параметрам.
Рыбы (дата рождения с 19.02 по 20.03)
Люди с такой датой рождения отлично сочетаются с Близнецами, которые не будут их корить за недостатки и станут им лучшими друзьями в первые минуты общения. Также Рыбам хорошо с другими Рыбами, ведь им хочется найти того, кто смог быть увидеть мир их глазами. Рыбам порой не везет в любви из-за каких-то посторонних мелочей, поэтому полезными станут любовные талисманы. А еще им лучше избегать Овнов, которые нередко позволяют себе колкости в адрес близких людей. Рыбы этого не любят.