Совместимость знаков Зодиака по дате рождения

В любви нас часто направляют знаки судьбы, которые никогда не поздно научиться распознавать. Звезды и планеты таким образом связываются с нами, посылая определенные сообщения и сигналы. Интуиция — один из таких знаков судьбы. Когда ваше сердце говорит вам, что нужно попробовать разделить свою судьбу с кем-то, почему бы не послушать его? Хотя сначала можно проверить и любовную совместимость.

Овен (дата рождения с 21.03 по 20.04)

Люди, рожденные в этот период, нередко нестабильны эмоционально. Они яркие, импульсивные, часто ведут себя довольно странно. Этим они и привлекательны для многих других. Еще их часто приписывают к лживым знакам Зодиака, но их ложь весьма безобидна. Им комфортнее всего с людьми таких знаков, как Весы и Водолей, потому что они умеют находить ключ к их сердцу, а также обладают соответствующим терпением. Плохо себя почувствуют Овны с другими представителями стихии Огня, особенно со Львами.

Телец (дата рождения с 21.04 по 21.05)

Тельцы — это люди стихии Земли. Рожденные в этот период личности очень спокойны, любят домашнюю обстановку, но крайне ревнивы. Эффективные заговоры помогут им избавиться от собственничества и немного снизить негативное влияние ревности. С ними не так просто, как кажется, но Девы смогут понять их непростую позицию в различных вопросах. Еще Тельцы отлично сочетаются со Скорпионами. Трудно им придется со свободолюбивыми Близнецами.

Близнецы (дата рождения с 22.05 по 21.06)

Близнецы не очень хорошо разбираются в людях, но являются магнитом для окружающих из-за своей невероятной харизмы и обаяния. Обереги от злых людей помогут им уберечь себя от беды. В любви труднее всего им придется с закрытыми и властными Козерогами. Наилучшая совместимость у рожденных в это время людей с похожими на них Стрельцами и другими Близнецами.

Рак (дата рождения с 22.06 по 22.07)

У представителей этого знака Зодиака отличная совместимость со многими людьми, но самая лучшая с семейными и теплыми Скорпионами, а также с другими Раками. Рожденные в этот отрезок времени люди очень ценят верность и любят совместное уединение. Это типичные любители семейной жизни, они ищут в окружающих честность, любовь к жизни. Любовь — самая большая мотивация для этого знака Зодиака. Труднее всего им будет жить рядом с непостоянными Стрельцами.

Лев (дата рождения с 23.07 по 23.08)