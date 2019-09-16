Директор Анастасии Заворотнюк признался, что ему запретили говорить об актрисе

Госпитализация Заворотнюк всколыхнула многих ее друзей и поклонников. Родственники Анастасии не давали комментарии. Единственным человеком из ее близкого окружения, кто отзывался на сообщения в прессе, был концертный директор Стас Христов.

Однако он давал противоречивые пояснения. Вначале Стас утверждал, что «прекрасная няня» расскажет о состоянии своего здоровья в эфире одного из федеральных каналов. Программа Дмитрия Борисова «Эксклюзив» предложила ей гонорар в 3 миллиона рублей (42 000 евро). Христов отказал Первому каналу. «Остановились на двух вариантах — либо программа Малахова, либо на НТВ большая программа. Анастасия ответит на все вопросы», — заверил ее директор.

Затем Христов заявил, будто артистка занята подготовкой документов для поездки в США. После этого он принялся утверждать, что Заворотнюк всё время уделяет маленькой дочери. Стас категорически опровергал сведения об ухудшении здоровья Анастасии. Директор твердил, что ее состояние «нормальное». По словам Христова, когда он передал Заворотнюк, что пресса пишет о ее госпитализации, артистка ответила: «Бред. Отстань».

Вчера Стас выложил в соцсети пост со своими фотографиями из Франкфурта. «Приятные выходные!» — написал концертный директор.