Гороскоп на 16 сентября: Близнецы помогут близким, а Девы избавятся от ненужных вещей

Многим придется вспомнить о взятых на себя обязательствах, заняться делами, которые не приносят ни радости, ни удовлетворения. Финансовые вопросы станут камнем преткновения даже в самых дружных семьях, и незначительная разница во взглядах на общий бюджет может привести к серьезным конфликтам.

Планы, которые вы строите в этот день, удастся реализовать в ближайшем будущем.

Овен

Вас ждет эмоционально насыщенный день, который желательно посвятить пополнению запасов на холодное время года.

Телец

Будьте осмотрительны, общаясь со своими давними оппонентами, так как с их стороны возможны провокации.

Близнецы

Если близкие люди попросят вас о помощи, то не скупитесь на моральную и материальную поддержку для близких.

Рак

Звезды рекомендуют избегать большого скопления людей, потому что вы быстро устанете от шума и суеты.

Лев

Постарайтесь в этот день найти время для приятной прогулки на свежем воздухе, к примеру, для утренней пробежки.

Дева

Хороший день, чтобы избавиться от ненужных вещей, а еще освободить пространство для новых идей и поступлений.

Весы

Если не хотите проблем со старшими родственниками, ищите компромиссные решения и не разжигайте конфликт.

Скорпион

Вы быстро устанете от рутины, а потому постарайтесь чаще делать пятиминутки в виде гимнастики или полезных перекусов.

Стрелец

Вам придется решать спор между вашими друзьями. Но не переживайте, они прислушаются к вашим советам.

Козерог

Поездки этого дня будут благоприятными и удачными, только заранее спланируйте свои расходы, чтобы не выйти в минус.

Водолей

Будьте готовы к размолвке с любимым человеком. Чтобы не усиливать конфликт, следите за своими высказываниями.

Рыбы