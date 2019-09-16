Пн, 16.09.2019
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  • Гороскоп на 16 сентября: Близнецы помогут близким, а Девы избавятся от ненужных вещей

Гороскоп на 16 сентября: Близнецы помогут близким, а Девы избавятся от ненужных вещей

Утро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Hannes Eichinger / PantherMedia / Hannes Eichinger

Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что может стать причиной проблем в романтических отношениях и отсутствия взаимопонимания между близкими людьми, пишет dvorec.ru.

Многим придется вспомнить о взятых на себя обязательствах, заняться делами, которые не приносят ни радости, ни удовлетворения. Финансовые вопросы станут камнем преткновения даже в самых дружных семьях, и незначительная разница во взглядах на общий бюджет может привести к серьезным конфликтам.

Планы, которые вы строите в этот день, удастся реализовать в ближайшем будущем.

Овен

Вас ждет эмоционально насыщенный день, который желательно посвятить пополнению запасов на холодное время года.

Телец

Будьте осмотрительны, общаясь со своими давними оппонентами, так как с их стороны возможны провокации.

Близнецы

Если близкие люди попросят вас о помощи, то не скупитесь на моральную и материальную поддержку для близких.

Рак

Звезды рекомендуют избегать большого скопления людей, потому что вы быстро устанете от шума и суеты.

Лев

Постарайтесь в этот день найти время для приятной прогулки на свежем воздухе, к примеру, для утренней пробежки.

Дева

Хороший день, чтобы избавиться от ненужных вещей, а еще освободить пространство для новых идей и поступлений.

Весы

Если не хотите проблем со старшими родственниками, ищите компромиссные решения и не разжигайте конфликт.

Скорпион

Вы быстро устанете от рутины, а потому постарайтесь чаще делать пятиминутки в виде гимнастики или полезных перекусов.

Стрелец

Вам придется решать спор между вашими друзьями. Но не переживайте, они прислушаются к вашим советам.

Козерог

Поездки этого дня будут благоприятными и удачными, только заранее спланируйте свои расходы, чтобы не выйти в минус.

Водолей

Будьте готовы к размолвке с любимым человеком. Чтобы не усиливать конфликт, следите за своими высказываниями.

Рыбы

Откажитесь от тяжелой работы в этот день. Также старайтесь избегать общения с назойливыми людьми.

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