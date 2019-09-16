Пн, 16.09.2019
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  • Наоми Кэмпбелл в «голом» платье произвела фурор на гала-показе

Наоми Кэмпбелл в «голом» платье произвела фурор на гала-показе

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

ФОТО: SIPA / SCANPIX

В рамках Лондонской Недели моды 49-летняя Наоми Кэмпбелл приняла участие в традиционном показе Fashion For Relief. Благотворительное мероприятие модель организует ежегодно, пишет Cosmo.

Показ проходит под патронажем «Черной пантеры» и Unicef. Наоми появилась перед гостями в эффектном «голом» платье со вставками из черных сияющих пайеток в районе груди и зоны бикини.

Ярким дополнением соблазнительного наряда стала прическа «бабетта» и бриллиантовые браслеты. Ансамбль завершил насыщенный макияж со smoky eyes.

Наоми Кэмпбелл

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

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