Наоми Кэмпбелл в «голом» платье произвела фурор на гала-показе

В рамках Лондонской Недели моды 49-летняя Наоми Кэмпбелл приняла участие в традиционном показе Fashion For Relief. Благотворительное мероприятие модель организует ежегодно, пишет Cosmo.
Показ проходит под патронажем «Черной пантеры» и Unicef. Наоми появилась перед гостями в эффектном «голом» платье со вставками из черных сияющих пайеток в районе груди и зоны бикини.
Ярким дополнением соблазнительного наряда стала прическа «бабетта» и бриллиантовые браслеты. Ансамбль завершил насыщенный макияж со smoky eyes.