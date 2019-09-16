Директор Юлии Началовой: «После ее похорон нашли на студии записанный хит»

38-летняя Юлия Началова умерла от заражения крови 16 марта. После смерти Юлии, родители артистки решили, что будут жить так, словно она просто на гастролях. А близкие и друзья певицы взялись за проекты, посвященные жизни и творчеству Началовой.

Так, тетя Юлии по отцу Антонина Владимирова написала о ней книгу. А представители певицы запланировали реализацию необычного телепроекта и пообещали поклонникам выпуск нового хита артистки, о существовании которого никто не знал.

«Мы заканчиваем работу над громким телевизионным проектом — он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу. А еще этой осенью мы выпустим Юлину песню «Останься». Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы еще услышим», — поделилась экс-директор и близкая подруга артистки Анна Исаева.