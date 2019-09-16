Страсть не всласть. Названы причины, которые губят секс

Отсутствие прелюдий

Как женщины, так и мужчины страдают тем, что недостаточно долго «заводят» своего партнера, а то и вовсе упускают это из вида.

Казалось бы, что может быть проще, чем сделать легкий массаж партнеру и подготовить его или ее к жаркой ночи? Но большинство пар попросту пренебрегают столь важной деталью плотских утех. Самая частая причина тому, утверждают западные сексологи, даже не отсутствие фантазии или незнание тела партнера, а длительность предварительных ласк.

Оральный секс — признак супружеского долголетия

Если одна половинка «идет на уступки», то отсутствие взаимности со стороны другой может по-настоящему обидеть партнера.

Столь естественная на первый взгляд часть секса является причиной разлада львиной доли пар. Орального секса избегает большое количество партнеров. Среди тех, кто «брезгует» оральными ласками, встречаются как женщины, так и мужчины.

Как правило, такие «предрассудки» встречаются среди представителей старшего поколения, говорят сексологи. Однако именно оральный секс может стать залогом долгих и крепких отношений. В исследовании американских ученых говорится, что более крепкие возрастные пары куда чаще практикуют оральный секс, чем их менее разведенные сверстники.

Однообразные позы

Полный отказ от смены позиций может и вовсе поставить крест на интимной близости.

Ещё один бич в отношениях пар — скучные сексуальные позы или отсутствие разнообразия при их смене. С этой проблемой к сексологам обращаются мужчины и женщины. Последние не очень-то позволяют партнерам заниматься любовью «по-всякому» из-за стеснения или предрассудков.

Игра в одни ворота

Эгоистичные мужчины попросту забывают, что женщине для достижения оргазма нужно куда больше времени.

Сексуальный эгоизм по праву считается одной из главных претензий партнеров друг к другу. Он может выражаться в слишком коротком половом акте или, наоборот, желании получить свое, забыв о партнере. Этот упрек — самый частый со стороны прекрасной половины.

Читайте больше ЗДЕСЬ!