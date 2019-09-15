Треть людей исчезнет: пророчество знаменитого астролога Парацельса о Третьей мировой войне попало в СМИ

Чтобы приоткрыть завесу тайны, люди обращаются к провидцам, которые, в большинстве своем действительно говорят о том, что Третья мировая война может быть начата в ближайшее время.

Одним из таких провидцев является умерший в 1541 году швейцарский алхимик, врач и астролог Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогентейм, известный под псевдонимом Парацельс. Он говорил о том, что человечество не сможет мирно уладить все проблемы, поэтому Третьей мировой войны действительно не удастся избежать.

Однако Парацельс уверен, что ядерное противостояние стран начнется в XXII веке, а вовсе не сейчас, поэтому у мира есть время как подготовиться, так и, возможно, попытаться избежать глобального вооруженного конфликта, способного стереть жизнь с лица Земли.

По мнению Парацельса, Третья мировая война начнется в Азии из-за многочисленных стихийных бедствий, которые изменят жизнь людей в худшую сторону. Борьба развернется за природные ресурсы, воду и территории, пригодные для жизни. В схватке встретятся Запад и Восток, а современные технологии приведут к еще более серьезным разрушениям. И население планеты уже после начала глобального конфликта может сократиться на одну треть, пишет Topnews