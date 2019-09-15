Треть людей исчезнет: пророчество знаменитого астролога Парацельса о Третьей мировой войне попало в СМИ

Напряженные отношения, царящие в настоящее время во всем мире, дают повод для разговоров о возможном начале Третьей мировой войны
Чтобы приоткрыть завесу тайны, люди обращаются к провидцам, которые, в большинстве своем действительно говорят о том, что Третья мировая война может быть начата в ближайшее время.
Одним из таких провидцев является умерший в 1541 году швейцарский алхимик, врач и астролог Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогентейм, известный под псевдонимом Парацельс. Он говорил о том, что человечество не сможет мирно уладить все проблемы, поэтому Третьей мировой войны действительно не удастся избежать.
Однако Парацельс уверен, что ядерное противостояние стран начнется в XXII веке, а вовсе не сейчас, поэтому у мира есть время как подготовиться, так и, возможно, попытаться избежать глобального вооруженного конфликта, способного стереть жизнь с лица Земли.
Действия людей практически уничтожат экологию и приведут к гибели многих представителей флоры и фауны, предупреждал провидец.