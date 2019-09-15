Вс, 15.09.2019
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Ученицу выгнали из школы за то, что она не помещалась в форму

Полная девочка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Caro / Anke Teschner / Caro / Anke Teschner

Школьницу из британского города Портчестер отстранили от занятий из-за того, что она не смогла найти себе подходящую по размеру школьную форму. Об этом сообщает Лайф с оссылкой на Daily Mail.

Как стало известно журналистам, 14-летняя Када Джонс училась в школе с обязательной школьной формой, однако из-за весьма нестандартных пропорций на нее налезал только форменный пиджак, тогда как юбку девочка надевала свою, но точно такого же цвета.

Она делала так не первый год, и до этого проблем не возникало, но после нескольких дней 10-го класса к ней подошел один из преподавателей и сделал замечание. Девочке поставили ультиматум: либо она надевает школьную форму, либо отправляется обучаться на дому.

Мать школьницы, 54-летняя Карлин Джонс, недоумевает, почему ее дочь, которая выглядит не «как панк-рокер или что-то еще», не допускают до занятий. Женщина также заявила, что внешний вид дочери не связан с состоянием ее здоровья, с которым у нее всё в порядке.

В свою очередь директор учебного заведения пояснил, что суть претензии не только в том, что девочка ходит в юбке, на которой не изображен герб школы, но и в том, что этот элемент одежды должен быть несколько длиннее. Он отметил, что сейчас ведутся поиски униформы, которая устроила бы обе стороны.

Фото девочки смотрите ЗДЕСЬ!

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