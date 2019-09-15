Что это: кровавое жервтоприношение в полнолуние на эстонской ферме «Сайда» или нечто более страшное?

В пятницу, 13 сентября, фермер Юхан Сяргава наткнулся на страшное зрелище. В полнолуние кто-то жестоко убил принадлежащего ему теленка, пишет Kuuuurija.
«Животное явно зарезали ножом, - говорит Сяргава, который поражен таким странным случаем и намерен сообщить в полицию о происшествии. - Это очень серьезно. Несколько лет назад местный пастух обнаружил подозрительных людей, и его вскоре застрелили, так как оказался очевидцем явно чего-то ужасного».
Сяргава также не исключает и факта кровавого жертвоприношения в каком-либо сатанинском или языческом ритуале, так как теленка убили именно в полнолуние. Фермер добавил, что видел рядом с местом, где был убит теленок, и следы человека.
Вот что осталось от несчастного теленка на ферме "Сайда"
Юхан Сяргава
Команда Kuuuurija надеется, что мучитель животных будет найден. Если вам что-нибудь известно об этом инциденте на ферме «Сайда», пишите по адресу vihje@kuuuurija.ee.