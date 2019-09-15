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  • Фото: Вера Алентова потрясла Сесть новым «старым» лицом без следов пластики

Фото: Вера Алентова потрясла Сесть новым «старым» лицом без следов пластики

Вера Алентова в 2011 году.

ФОТО: Sharifulin Valery / ITAR-TASS

Жена оскароносца Владимира Меньшова и мать телеведущей Юлии Меньшовой Вера Алентова шокировала Сеть своим «новым» лицом, пишет Topnews.

На протяжении двух последних лет 77-летняя звезда «Москва слезам не верит» боролась с последствиями неудачной пластики, а недавно поразила всех свежим и похорошевшим лицом на открытии театрального сезона в московском театре Пушкина. Как заметили многие поклонники, Алентова вернула себе «человеческий вид», исправив нарушеннную многочисленными пластическими операциями мимику лица.

Теперь фото актрисы делятся на «до» и «после», так как на появившемся в сети групповом снимке у Московского драматического театра Алентова не выглядит, как жертва пластической хирургии.

Вера Алентова.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

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