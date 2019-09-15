Фото: Вера Алентова потрясла Сесть новым «старым» лицом без следов пластики

Жена оскароносца Владимира Меньшова и мать телеведущей Юлии Меньшовой Вера Алентова шокировала Сеть своим «новым» лицом, пишет Topnews.
На протяжении двух последних лет 77-летняя звезда «Москва слезам не верит» боролась с последствиями неудачной пластики, а недавно поразила всех свежим и похорошевшим лицом на открытии театрального сезона в московском театре Пушкина. Как заметили многие поклонники, Алентова вернула себе «человеческий вид», исправив нарушеннную многочисленными пластическими операциями мимику лица.
Теперь фото актрисы делятся на «до» и «после», так как на появившемся в сети групповом снимке у Московского драматического театра Алентова не выглядит, как жертва пластической хирургии.