Фото: Вера Алентова потрясла Сесть новым «старым» лицом без следов пластики

На протяжении двух последних лет 77-летняя звезда «Москва слезам не верит» боролась с последствиями неудачной пластики, а недавно поразила всех свежим и похорошевшим лицом на открытии театрального сезона в московском театре Пушкина. Как заметили многие поклонники, Алентова вернула себе «человеческий вид», исправив нарушеннную многочисленными пластическими операциями мимику лица.