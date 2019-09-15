Врач назвал симптомы рака головного мозга

На фоне того, как все пристально следят за состоянием здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировано онкологическое заболевание, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о симптомах рака головного мозга.

Широкий общественный резонанс вызван тем, что это уже четвертый случай, когда подобного рода болезнь диагностируется у звезд российского шоу-бизнеса. Подобный тип онкологии стал причиной ухода из жизни супруги актера Константина Хабенского Анастасии, певицы Жанны Фриске и народного артиста Дмитрия Хворостовского.

По словам Алексея Кащеева, на сегодняшний день злокачественная опухоль — глиобластома является полностью неизлечимой. Различные методы терапии способны дать определенный результат, но один из них не является радикальным.

« Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима », — заявил нейрохирург.

Алексей Кащеев отметил, что в настоящее время причины, провоцирующие развитие опухоли головного мозга, как и других злокачественных новообразований, доподлинно неизвестны. По словам врача, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения — один из множества факторов, способных привести к развитию страшной болезни.

« Нет одного единого механизма, из-за которого могло развиться заболевание, ведущий фактор — это генетическая поломка. Необходимо знать, что глиобластома не единственная опухоль головного мозга, существуют и другие виды, которые вполне излечимы », — поясняет Алексей Кащеев.