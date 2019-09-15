Вс, 15.09.2019
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Врач назвал симптомы рака головного мозга
Что провоцирует эту болезнь?

Мозг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

По мнению российского кандидата медицинских наук Алексея Кащеева, проведение ЭКО — один из многочисленных факторов, способствующих развитию заболевания, пишет Пятый канал.

На фоне того, как все пристально следят за состоянием здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировано онкологическое заболевание, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о симптомах рака головного мозга.

Широкий общественный резонанс вызван тем, что это уже четвертый случай, когда подобного рода болезнь диагностируется у звезд российского шоу-бизнеса. Подобный тип онкологии стал причиной ухода из жизни супруги актера Константина Хабенского Анастасии, певицы Жанны Фриске и народного артиста Дмитрия Хворостовского.

По словам Алексея Кащеева, на сегодняшний день злокачественная опухоль — глиобластома является полностью неизлечимой. Различные методы терапии способны дать определенный результат, но один из них не является радикальным.

«Проблема заключается в том, что ни один способ ее лечения не является радикальным. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. К сожалению, пока эта болезнь полностью неизлечима», — заявил нейрохирург.

Алексей Кащеев отметил, что в настоящее время причины, провоцирующие развитие опухоли головного мозга, как и других злокачественных новообразований, доподлинно неизвестны. По словам врача, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения — один из множества факторов, способных привести к развитию страшной болезни.

«Нет одного единого механизма, из-за которого могло развиться заболевание, ведущий фактор — это генетическая поломка. Необходимо знать, что глиобластома не единственная опухоль головного мозга, существуют и другие виды, которые вполне излечимы», — поясняет Алексей Кащеев.

Специалист подчеркнул, что пациенты зачастую игнорируют симптомы недуга и не спешат обращаться за медицинской помощью. Основными признаками заболевания являются — хронические головные боли, ухудшение зрения в прогрессии и онемения конечностей. По словам нейрохирурга, при появлении подобных признаков необходимо в кратчайшие сроки обратиться к онкологу и сделать магнитно-резонансную томографию головного мозга.

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