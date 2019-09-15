Когда и как каждый знак Зодиака вычеркнет вас из своей жизни

Отношения между людьми всегда сложны. Астрология считает, что они развиваются в зависимости от особенностей характера каждого знака Зодиака. Вот что станет причиной разрыва отношений для всех 12 представителей зодиакального круга:

Овен

Он вычеркнет вас, как только поймает на белой лжи, как только осознает, что не может вам доверять и рассчитывать на правду.

Телец

Он вычеркнет вас, как только вы обманете его доверие, как только нарушите установленные границы, как только покажете ему, что клятвы верности для вас ничего не значат.

Близнецы

Он вычеркнет вас, как только вы начнете без причин разводить драму, как только станете злиться в спорах, как только начнете относиться к нему как к боксерской груше, а не партнеру.

Рак

Он вычеркнет вас, как только вы неуважительно отзоветесь о члене его семьи (или близком друге), как только попытаетесь настроить его против близких, как только начнете вести себя так, будто лучше всех тех людей, кто был рядом с ним с самого его рождения.

Лев

Он вычеркнет вас, как только вы оскорбите, ограничите его, станете чрезмерно поправлять, смущать его и утверждать свое превосходство над ним.

Дева

Он вычеркнет вас, как только вы попытаетесь изменить его, как только захотите превратить в того, кем он не является, вместо того, чтобы ценить его таким, какой он есть.

Весы

Он вычеркнет вас, как только вы нарушите обещание, как только разочаруете его, как только покажете, что в критический момент на вас нельзя положиться.

Скорпион

Он вычеркнет вас, как только вы подведете его и откажетесь извиняться, как только вы попытаетесь обернуть ситуацию против него, как только он поймет, что вы еще не выросли и не можете нести ответственность за свои ошибки.

Стрелец

Он вычеркнет вас, как только почувствует, что отношения стали односторонними, как только начнет подозревать, что вы не беспокоитесь о нем так сильно, как он о вас.

Козерог

Он вычеркнет вас, как только вы попытаетесь его контролировать, как только начнете ставить ультиматумы, как только он почувствует, что вы манипулируете им и загоняете в клетку.

Водолей

Он вычеркнет вас, как только вы усомнитесь в нем, как только посмеетесь над его мечтами, как только попытаетесь убедить его перестать возлагать на вас надежды.

Рыбы