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СМИ: Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Скриншот с Instagram

Анастасию Заворотнюк, по информации СМИ, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет издание «7дней».

Артистка не может дышать самостоятельно, поэтому врачам пришлось включить режим вентиляции легких. Ее состояние поддерживается с помощью медикаментов.

На данный момент Заворотнюк продолжает оставаться в искусственной коме. У актрисы было диагностировано онкологическое заболевание четвертой стадии. Из-за глиомы у нее произошел отек мозга. На фоне ослабленного состояния у нее началось воспаление легких. На данный момент ей противопоказана операция и интенсивная терапия.

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