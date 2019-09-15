СМИ: Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать

Артистка не может дышать самостоятельно, поэтому врачам пришлось включить режим вентиляции легких. Ее состояние поддерживается с помощью медикаментов.

На данный момент Заворотнюк продолжает оставаться в искусственной коме. У актрисы было диагностировано онкологическое заболевание четвертой стадии. Из-за глиомы у нее произошел отек мозга. На фоне ослабленного состояния у нее началось воспаление легких. На данный момент ей противопоказана операция и интенсивная терапия.