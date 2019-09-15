Это просто новый «Омен»! Женщина ужаснулась, увидев на УЗИ своего будущего ребенка

Снимок на УЗИ, twitter

Кэррингтон, никогда не видевшая ничего подобного, так перепугалась, что сначала нарекла малыша демоническим ребенком. Однако ее поспешила успокоить акушерка, сказав, что все в порядке и Айанна ждет девочку. Вскоре американка пришла в себя, но решила поделиться забавным случаем в соцсетях. Она заверила, что уже полюбила малышку, как и ее отец. И они с нетерпением ждут появления ребенка на свет.