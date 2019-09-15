Это просто новый «Омен»! Женщина ужаснулась, увидев на УЗИ своего будущего ребенка

Процесс ожидания малыша волнителен для каждой женщины. И порой в этот период они становятся особенно впечатлительны. Как, например, Айанна из Вирджинии, США, рассказывает Лайф. «Омен»
Айанна Кэррингтон была беременна уже 24 недели и наконец решила узнать пол своего первого малыша. Будущая мама отправилась на УЗИ, где её ждал большой сюрприз. Когда девушка взглянула на монитор, осталась просто в ужасе, пишет Daily Mail. На экране она увидела, как ребенок повернулся и посмотрел на нее с хитрой улыбкой.
Кэррингтон, никогда не видевшая ничего подобного, так перепугалась, что сначала нарекла малыша демоническим ребенком. Однако ее поспешила успокоить акушерка, сказав, что все в порядке и Айанна ждет девочку. Вскоре американка пришла в себя, но решила поделиться забавным случаем в соцсетях. Она заверила, что уже полюбила малышку, как и ее отец. И они с нетерпением ждут появления ребенка на свет.
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Снимок на УЗИ,
А кого вам напоминает ребенок на УЗИ?