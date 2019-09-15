Создатель культового сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

По данным МЧС, авария произошла на 124-м километре трассы Кемполово — Выра — Тосно — Шапки. Следовавший на Mazda Боковенко вылетел на встречную полосу, где врезался с Honda. От полученных ран кинематографист погиб на месте, а водитель Honda был госпитализирован в тяжелом состоянии.