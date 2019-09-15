Создатель культового сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

Кинематографист, художник-постановщик культового российского телесериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в результате ДТП 14 сентября в Тосненском районе Ленинградской области. Ему было 72 года, сообщает Topnews.
По данным МЧС, авария произошла на 124-м километре трассы Кемполово — Выра — Тосно — Шапки. Следовавший на Mazda Боковенко вылетел на встречную полосу, где врезался с Honda. От полученных ран кинематографист погиб на месте, а водитель Honda был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полиция начала проверку по факту ДТП.