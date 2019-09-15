Вс, 15.09.2019
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  • Смотрите, что она придумала! Певица Ленна Куурмаа преподала детям урок природоведения

Смотрите, что она придумала! Певица Ленна Куурмаа преподала детям урок природоведения

Для эстонской певицы Ленны Куурмаа стало важным заботиться об окружающей среде и быть ближе к природе, пишет Elu24.

Недавно Ленна с дочерьми собирали у дедушки и бабушки картошку, теперь она разместила разместила в соцсетях милые фотографии своих малышек, исажающих диповые деревца. Это происходило в рамках мероприятия «Зеленый Выру», и Ленна считает, что такая деятельность учит детей ценить природу и понимать важность заботы об экологии.

На снимках дочери Ленны Матильда и Ами наслаждаются своим посильным участием в важном мероприятии.

«Это было потрясающе! Программа «Зеленый Выру» оказалась образовательной, сблизила людей, а мы украшали и делали более комфортным городское пространство! Наша саемья посадила несколько лип у ручья Корели, потом поели супа, и все 400 человек, кто принимал участие в фестивале, были очень довольны проделанной работой. Спасибо инициаторам и организаторам фестиваля», - написала Ленна в Instagram.

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