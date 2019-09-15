Смотрите, что она придумала! Певица Ленна Куурмаа преподала детям урок природоведения

Недавно Ленна с дочерьми собирали у дедушки и бабушки картошку, теперь она разместила разместила в соцсетях милые фотографии своих малышек, исажающих диповые деревца. Это происходило в рамках мероприятия «Зеленый Выру», и Ленна считает, что такая деятельность учит детей ценить природу и понимать важность заботы об экологии.

«Это было потрясающе! Программа «Зеленый Выру» оказалась образовательной, сблизила людей, а мы украшали и делали более комфортным городское пространство! Наша саемья посадила несколько лип у ручья Корели, потом поели супа, и все 400 человек, кто принимал участие в фестивале, были очень довольны проделанной работой. Спасибо инициаторам и организаторам фестиваля», - написала Ленна в Instagram.