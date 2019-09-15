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Красавицы из Эстонии стали победительницами международного конкурса Lady Universe 2019

Красавицы из Эстонии Наталья Фишер и Анна Микконен завоевали престижные титулы на международном конкурсе Lady Universe 2019 в Португалии.

ФОТО: Angel Models Agency

В Португалии прошел международный конкурс красоты Lady Universe 2019. Эстонию представляли очаровательные победительницы Woman of Estonia 2019 Наталья Фишер и Анна Микконен. 

Под ярким и жарким португальским солнцем уверенные в себе красивые женщины из многих стран мира боролись за престижный титул, драгоценную корону и денежные призы.

Наталья Фишер

ФОТО: Angel Model Agency

И нашим красавицам повезло. Наталья Фишер выиграла титул Lady Universe 2019, а также стала лучшей на конкурсном дефиле и получила титул Best Catwalk.

Анна Микконен удостоилась второго места в категории Young Lady и стала обладательницей титула Young Lady Universe 2019 I Runner Up. Так же у нее есть награда и в категории Best Catwalk.

Aнна Микконен (слева)

ФОТО: Angel Models Agency

Анна Микконен говорит, что она очень довольна своим результатом. «Дни конкурса были насыщенными и значимыми. Конкурс прошел хорошо и дружелюбно, все участницы поддержали друг друга. Время было наполнено фотосессиями, репетициями, экскурсиями и многими другими мероприятиями. Я была уверена в победе, но конкуренция была очень сильной, и все участницы были достойны высокого титула. В моей категории, например, победила бразильянка. Я получила прекрасные впечатления на всю жизнь, и добавлю, что Португалия - очень красивое место», - рассказала Анна.

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