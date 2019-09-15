Красавица из Эстонии стала победительницей международного конкурса Lady Universe 2019

Анна Микконен удостоилась второго места в категории Young Lady и стала обладательницей титула Young Lady Universe 2019 I Runner Up. Так же у нее есть награда и в категории Best Catwalk.

Анна Микконен говорит, что она очень довольна своим результатом. «Дни конкурса были насыщенными и значимыми. Конкурс прошел хорошо и дружелюбно, все участницы поддержали друг друга. Время было наполнено фотосессиями, репетициями, экскурсиями и многими другими мероприятиями. Я была уверена в победе, но конкуренция была очень сильной, и все участницы были достойны высокого титула. В моей категории, например, победила бразильянка. Я получила прекрасные впечатления на всю жизнь, и добавлю, что Португалия - очень красивое место», - рассказала Анна.