Красавица из Эстонии стала победительницей международного конкурса Lady Universe 2019

В Португалии прошел международный конкурс красоты Lady Universe 2019. Эстонию представляли очаровательные победительницы Woman of Estonia 2019 Наталья Фишер и Анна Микконен.
Под ярким и жарким португальским солнцем уверенные в себе красивые женщины из многих стран мира боролись за престижный титул, драгоценную корону и денежные призы.
И нашим красавицам повезло. Наталья Фишер выиграла титул Lady Universe 2019, а также стала лучшей на конкурсном дефиле и получила титул Best Catwalk.
Анна Микконен удостоилась второго места в категории Young Lady и стала обладательницей титула Young Lady Universe 2019 I Runner Up. Так же у нее есть награда и в категории Best Catwalk.
Анна Микконен говорит, что она очень довольна своим результатом. «Дни конкурса были насыщенными и значимыми. Конкурс прошел хорошо и дружелюбно, все участницы поддержали друг друга. Время было наполнено фотосессиями, репетициями, экскурсиями и многими другими мероприятиями. Я была уверена в победе, но конкуренция была очень сильной, и все участницы были достойны высокого титула. В моей категории, например, победила бразильянка. Я получила прекрасные впечатления на всю жизнь, и добавлю, что Португалия - очень красивое место», - рассказала Анна.