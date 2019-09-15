Почему нельзя пить молоко с медом при простуде

Помогало. Правда, ненадолго, а потом становилось хуже. В наши дни врачи, напротив, говорят о том, что так можно лишь еще больше навредить своему здоровью.

Разумеется, пить необходимо, причем в довольно больших количествах: жидкость выводит из организма токсины, которые образуются в процессе жизнедеятельности вирусов и бактерий. Но напитки не должны быть обжигающими, идеальный вариант — теплое питье или комнатной температуры. Излишне же горячая жидкость раздражает слизистую горла и рта, делая больному только хуже.

Добавлять мед в горячее молоко или чай специалисты также не рекомендуют. Во-первых, эти напитки практически полностью уничтожают полезные свойства этого целебного продукта. А во-вторых, есть мнение, что при нагревании мед начинает выделять канцерогены, которые крайне вредны для здоровья.