Мужские имена, которые отталкивают удачу

В народе говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Так и с именами: как человека назовут, такой и будет его судьба. Специалисты в области биоэнергетики и именологии пришли к необычному открытию: существует несколько мужских имен, которые считаются несчастливыми. Узнаем о них подробнее.

Анатолий

Согласно сухой статистике, мужчины с этим именем падки на различные зависимости. Из-за пагубных пристрастий жизнь Анатолия превратится в непростой квест. Череда несчастий из-за постоянных передряг, в которые он попадает, лишает его не только удачи, но и счастья. Такой мужчина, если он поддался энергетике своего имени, становится замкнутым, нелюдимым и очень агрессивным. В измененном состоянии сознания Анатолий превращается в асоциальную личность, которой чужды созидательные стремления и радости жизни.

Роман

Роман — страстный мужчина, увлеченный всем на свете. Его жизнь часто напоминает лихо закрученный сюжет: мужчина долго время не может определиться, чего хочет от жизни. Роману трудно выбрать что-то одно, и потому у него не получается построить карьеру, создать семью, реализовать себя. Он постоянно находится в токсичных отношениях и в диссонансе с самим собой. Не удивительно, что удача и перспективные возможности обходят его стороной.

Вадим

Вадим предпочтет работе, карьере и любви развлечения, которые попадутся под руку. За таким мужчиной нужен глаз да глаз, ведь он постоянно попадает в какие-то истории, чаще всего неприятные. Лишь тотальный контроль может хоть как-то усмирить его своенравный характер, но повлиять на Вадима можно только в детстве. Если же момент упущен, шансы, что он возьмется за ум, ничтожно малы.

Адам

Этот женский льстец всегда живет эмоциями и руководствуется чувствами. Адам может стать счастливым и успешным, но происходит это далеко не всегда. Имя изначально обречено на грех, пороки и череду несчастий, а повинны в этом будут многочисленные романы. Вокруг Адама всегда кружатся женщины, как мотыльки вокруг лампы. Но вряд ли обладатель этого имени найдет свое счастье. Ему мешают наивность, беззаботность и легкомыслие.

Юлиан

Много взлетов и столько же падений готовит имя своему носителю. На жизненном пути Юлиану не раз потребуется помощь близких, причем весьма существенная. Среди Юлианов много неврастеников, которые с трудом переживают даже самую пустяковую неприятность. Угрюмость и страх поражения заставляют его видеть неудачи во всем, а как известно, закон притяжения зачастую срабатывает в подобных случаях.

Леонид