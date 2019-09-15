Вот так поворот! Эдвард Сноуден тайно женился в России

Будущие супруги познакомились в Сети. Эдвард оценил внешность девушки на 10 баллов из возможных 10, а она поставила ему всего 8 баллов.

Спустя четыре года после начала романа Эдвард огласил секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан многих стран по всему миру. После этого, в 2013 году, ему пришлось покинуть Америку.

Возлюбленная ничего не знала о происходящем в его жизни. Сноуден не хотел делать ее соучастницей. Через некоторое время Линдси прилетела к нему в Москву, при этом мужчина был готов к ее любой реакции.