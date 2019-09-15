Таро-прогноз на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

«Правосудие» говорит о том, что справедливость всегда берет верх, а значит, Скорпионам нужно ответственно относиться ко всему, что они делают и говорят. В таком случае будет меньше поводов для беспокойства и проблем, возникающих из-за неосмотрительных действий.

Аркан «Дурак» носит предупреждающий характер, так же как и карта «Правосудие». По нему Скорпионам важно нести ответственность за свои поступки, чтобы исключить досадные промахи. В противном случае в скором времени Скорпионам придется проводить работу над ошибками, отнимающую силы и время.

Стрелец

«Колесо фортуны» указывает Стрельцам на то, что в начале недели неожиданный поворот судьбы может застать их врасплох. Все, что нужно Стрельцам для успеха — не паниковать и не спешить. В таком случае получится здраво оценить обстановку.

«Дурак» в раскладе — предупреждение о том, что даже к незначительным обязанностям на этой неделе Стрельцы должны отнестись со всей ответственностью. Ошибки, допущенные из-за халатности, в будущем могут сыграть злую шутку.

Карта «Смерть» указывает на неизбежные обновления в жизни. Стрельцам стоит не пугаться появления в раскладе тринадцатого Аркана, а лишь прислушаться к его рекомендациям. По этой карте важно понимать, что рано или поздно в делах нужно ставить точку, чтобы не останавливаться в развитии и не закрывать дверей, ведущих к благополучной жизни.

Козерог

«Звезда» символизирует успехи в скором будущем. По этой карте Козероги могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. Осталось лишь пройти путь до конца, чтобы получить заслуженную награду.

Аркан «Смерть» является предупреждением для Козерогов. По этому Аркану им предстоит избавиться от всего, что мешает дальнейшему развитию, в том числе от ретроградных взглядов и нежелания пользоваться достижениями цивилизации. Не всегда новое — это плохо, а значит, нужно развиваться и идти в ногу со временем, облегчая себе задачу благодаря новшествам.

«Башня» указывает на крах надежд и планов, однако это не повод для паники. Карта указывает Козерогам на то, что порой стоит отказаться от маленьких дел в пользу больших идей или выйти за рамки.

Водолей

Аркан «Иерофант» указывает Водолеям на благоприятное начало недели. С понедельника благодаря находчивости Водолеи смогут наладить личные и деловые отношения, обзавестись новыми знакомыми и даже покровителями в деловой среде.

Карта «Повешенный» является предупреждением для Водолеев. По этой карте некоторые дела словно замирают, призывая Водолеев к бдительности. Работа над ошибками, а также признание промахов и неверного выбора позволят Водолеям быстро исправить недочеты и вновь встать на путь, ведущий к благополучию.

«Императрица» сулит Водолеям успехи, но в отдаленном будущем. Аркан указывает на то, что Водолеи выбрали верный путь, и его нужно пройти с высоко поднятой головой, не забывая о том, что созидание всегда идет рука об руку с удачей.

Рыбы

Рыб в начале недели, судя по карте «Император», ожидает успех в деловой среде. Этот Аркан указывает на прекрасные перспективы, если Рыбы смогут сосредоточиться на делах и не станут совершать опрометчивых поступков.

«Отшельник» символизирует временную изоляцию, которая не должна пугать Рыб. В середине недели появится «окно», которое можно смело посвятить себе: посетить салон красоты, обновить гардероб, набраться сил и решить насущные вопросы без спешки и суеты.