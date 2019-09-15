Таро-прогноз на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Узнать о том, что ожидает в ближайшем будущем, поможет прогноз таро карт для знаков Зодиака. В нем отражены подсказки и предупреждения, благодаря которым каждый сможет принять верные решения и достичь благополучия в кратчайший срок.
Прогноз на неделю с 16 по 22 сентября будет наиболее точным, если учитывать не только предлагаемую расшифровку экспертов сайта dailyhoro.ru, но и личные обстоятельства. Старшие Арканы таро описывают ситуации, которые могут произойти в жизни каждого представителя зодиакального круга, но решения принимаются человеком, а значит, ситуацию можно изменить. При расшифровке предложенных раскладов необходимо учитывать и интуицию. Внутренний голос поможет найти верный путь к благополучию и непременно предупредит в случае неверно принятых решений.
Овен
В начале недели Овнов по карте «Правосудие» ожидают события, которые могут носить как позитивный, так и отрицательный характер: все будет зависеть от того, совершали ли Овны ошибки в недавнем прошлом. Если проблемы не дают о себе знать, значит, на этой неделе Овны получат награду за верно расставленные приоритеты.
«Иерофант» в раскладе указывает на необходимость поддерживать социальные связи, особенно с близкими родственниками. Благоприятная обстановка в семье на этой неделе позволит активно работать и не отвлекаться на предотвращение конфликтов.
По карте «Влюбленные» Тельцам в начале сентябрьской недели предстоит сделать важный выбор. Он может касаться не только личной, но и деловой жизни, а также вопросов, связанных с местом проживания. Ответственность и принятие решений сердцем помогут избежать ошибок.
По карте «Луна» Тельцам предстоит понять, что на самом деле опасно, а что является надуманными страхами. Бояться заранее не стоит, ведь не зря говорят о том, что у страха глаза велики. На деле может оказаться и так, что нет причин для беспокойства, и дело лишь в необходимой осторожности.
«Император» говорит о новом знакомстве с властным человеком, который поможет разрешить деловые вопросы. Его помощь будет необходима, поэтому опрометчиво отказываться от протянутой руки не имеет смысла.
«Иерофант» символизирует укрепление социальных связей. По этому Аркану появится возможность прекратить споры и разногласия как с близкими, так и в деловой среде, найти новых знакомых и даже попытать счастья в личной жизни.
С картой «Мир» Близнецы могут быть уверены в том, что задуманное дело разрешится благополучно. Аркан символизирует удачу и победу в борьбе с дурными привычками и чертами характера, мешающими процветанию.
«Солнце» сулит Близнецам отличное завершение недели. По этой карте можно отдохнуть и набраться сил, а также начать грандиозный проект и воплотить в жизнь смелые мечты без боязни крушения планов.
Рак
В начале недели Аркан «Дьявол» предупреждает Раков о том, что они столкнутся с теневой стороной своей личности. По этой карте важно сдерживаться и не потакать сиюминутным капризам, а также желанию оставить дела ради развлечений. Справиться с перепадами настроения будет проще, если взять на вооружение практики медитаций.
По Аркану «Колесница» Раки смогут сделать значительный рывок вперед, справиться со сложными делами и приблизиться к заветной мечте. Для того чтобы все получилось наилучшим образом, не стоит медлить и пытаться переложить ответственность на чужие плечи.
Карта «Смерть» указывает Львам на то, что наступила пора попрощаться с какими-то делами или людьми, которые препятствуют развитию. По этой карте нужно найти в себе силы, чтобы подвести черту, оделяющую прошлое от настоящего.
«Луна» символизирует неуверенность в завтрашнем дне и необоснованные страхи. Совет карты для Львов — не бояться ошибок, ведь они станут прекрасным опытом и помогут впредь избегать двояких ситуаций, а также уберегут от повторения схожих промахов.
По карте «Умеренность» Львам необходимо умерить пыл и не торопиться. Размеренная работа, позитивный настрой и отсутствие спешки помогут избежать нежелательного развития событий. Также Аркан указывает на стабильность и завершение финансовых трудностей.
Дева
Аркан «Смерть» указывает Девам на перемены, причем этот процесс неизбежен. Совет карты — не противиться и научиться вовремя ставить точку в делах, которым пора стать прошлым.
Совет карты «Иерофант» — посвящать время лишь тем делам, которые помогают развиваться и двигаться навстречу поставленным целям. По этому Аркану важно сохранять позитивный настрой и не отвергать помощь окружающих людей.
Весы
Аркан «Император» не зря называют «Хозяином». По этой карте Весы в начале недели смогут навести порядок в делах и жизни, найти способы преодоления трудностей, а также заручиться поддержкой тех, кто обладает властью.
«Суд» в раскладе Весов указывает на то, что пришло время перемен. По этому Аркану происходит некая фаза завершения, когда появляется возможность изменить что-то в свою пользу. Не исключено, что в середине недели Весы наконец-то смогут уволиться с работы и перейти на перспективную должность, получить положительные результаты судебных разбирательств или избавиться от токсичных отношений.
«Дьявол» предупреждает Весов о том, что конец недели — не время для опрометчивых поступков. Аркан указывает на испытания воли, которые нужно пройти с достоинством. Преодолеть трудности помогут упражнения по тренировке силы воли.
Скорпион
«Правосудие» говорит о том, что справедливость всегда берет верх, а значит, Скорпионам нужно ответственно относиться ко всему, что они делают и говорят. В таком случае будет меньше поводов для беспокойства и проблем, возникающих из-за неосмотрительных действий.
Аркан «Дурак» носит предупреждающий характер, так же как и карта «Правосудие». По нему Скорпионам важно нести ответственность за свои поступки, чтобы исключить досадные промахи. В противном случае в скором времени Скорпионам придется проводить работу над ошибками, отнимающую силы и время.
Стрелец
«Колесо фортуны» указывает Стрельцам на то, что в начале недели неожиданный поворот судьбы может застать их врасплох. Все, что нужно Стрельцам для успеха — не паниковать и не спешить. В таком случае получится здраво оценить обстановку.
«Дурак» в раскладе — предупреждение о том, что даже к незначительным обязанностям на этой неделе Стрельцы должны отнестись со всей ответственностью. Ошибки, допущенные из-за халатности, в будущем могут сыграть злую шутку.
Карта «Смерть» указывает на неизбежные обновления в жизни. Стрельцам стоит не пугаться появления в раскладе тринадцатого Аркана, а лишь прислушаться к его рекомендациям. По этой карте важно понимать, что рано или поздно в делах нужно ставить точку, чтобы не останавливаться в развитии и не закрывать дверей, ведущих к благополучной жизни.
Козерог
«Звезда» символизирует успехи в скором будущем. По этой карте Козероги могут быть уверены в том, что выбрали верное направление. Осталось лишь пройти путь до конца, чтобы получить заслуженную награду.
Аркан «Смерть» является предупреждением для Козерогов. По этому Аркану им предстоит избавиться от всего, что мешает дальнейшему развитию, в том числе от ретроградных взглядов и нежелания пользоваться достижениями цивилизации. Не всегда новое — это плохо, а значит, нужно развиваться и идти в ногу со временем, облегчая себе задачу благодаря новшествам.
«Башня» указывает на крах надежд и планов, однако это не повод для паники. Карта указывает Козерогам на то, что порой стоит отказаться от маленьких дел в пользу больших идей или выйти за рамки.
Водолей
Аркан «Иерофант» указывает Водолеям на благоприятное начало недели. С понедельника благодаря находчивости Водолеи смогут наладить личные и деловые отношения, обзавестись новыми знакомыми и даже покровителями в деловой среде.
Карта «Повешенный» является предупреждением для Водолеев. По этой карте некоторые дела словно замирают, призывая Водолеев к бдительности. Работа над ошибками, а также признание промахов и неверного выбора позволят Водолеям быстро исправить недочеты и вновь встать на путь, ведущий к благополучию.
«Императрица» сулит Водолеям успехи, но в отдаленном будущем. Аркан указывает на то, что Водолеи выбрали верный путь, и его нужно пройти с высоко поднятой головой, не забывая о том, что созидание всегда идет рука об руку с удачей.
Рыбы
Рыб в начале недели, судя по карте «Император», ожидает успех в деловой среде. Этот Аркан указывает на прекрасные перспективы, если Рыбы смогут сосредоточиться на делах и не станут совершать опрометчивых поступков.
«Отшельник» символизирует временную изоляцию, которая не должна пугать Рыб. В середине недели появится «окно», которое можно смело посвятить себе: посетить салон красоты, обновить гардероб, набраться сил и решить насущные вопросы без спешки и суеты.
«Умеренность» указывает Рыбам на то, что в выходные удача будет на их стороне лишь в том случае, если они перестанут ускорять бег времени и займутся планомерным выполнением запланированных дел. Кропотливая и вдумчивая работа обязательно приведет к успеху.