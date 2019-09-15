От опасной онкологии спасут 16 килограммов лука в год

Китайские ученые выяснили, сколько нужно съедать лука, чтобы защититься от возникновения колоректального рака, сообщает журнал Food.news.
Медики проанализировали данные 833 пациентов из северо-восточного Китая, у которых был диагностирован колоректальный рак. Эту информацию они сопоставили с анализами еще с 800 людьми такого же пола и возраста, но без злокачественной опухоли. Как правило, люди, не страдающие от онкологии, чаще едят лук.
Исследователи также установили, что для профилактики новообразований нужно съедать 16 килограммов разного вида лука в год. Это рекомендация подходит как мужчинам, там и женщинам.
Раком толстой кишки чаще всего страдают молодые люди с высоким уровнем дохода. Онкологию у них вызываетчрезмерное потребление готовой продукции и фастфуда, а также частое лечение (в детском возрасте) антибиотиками.
Ранее ученые назвали простые способы профилактики рака кишечника. Это диета с высоким содержанием клетчатки.