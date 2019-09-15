От опасной онкологии спасут 16 килограммов лука в год

Медики проанализировали данные 833 пациентов из северо-восточного Китая, у которых был диагностирован колоректальный рак. Эту информацию они сопоставили с анализами еще с 800 людьми такого же пола и возраста, но без злокачественной опухоли. Как правило, люди, не страдающие от онкологии, чаще едят лук.

Исследователи также установили, что для профилактики новообразований нужно съедать 16 килограммов разного вида лука в год. Это рекомендация подходит как мужчинам, там и женщинам.

Раком толстой кишки чаще всего страдают молодые люди с высоким уровнем дохода. Онкологию у них вызываетчрезмерное потребление готовой продукции и фастфуда, а также частое лечение (в детском возрасте) антибиотиками.